Alonso ambassadeur bij McLaren en straks ook testpiloot 28 februari 2019

Verrassende gast in Barcelona. Bij McLaren kwam ene Fernando Alonso de wintertests volgen. Prompt volgde een persbericht waarin de ex-teamgenoot van Stoffel Vandoorne werd aangekondigd als ambassadeur van het team. Wat McLaren dan weer niet wilde bevestigen of ontkennen, is dat Alonso dit seizoen testwerk zal doen voor het team. Misschien zelfs invaller wordt. Of Carlos Sainz en Lando Norris daar nu wakker van moeten liggen? In hun plaats zouden we toch op onze hoede zijn... (JB)