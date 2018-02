Almey en Pétré vallen op 1.500m shorttrack 12 februari 2018

Jens Almey (21) en Ward Pétré (21) waren zaterdag in Pyeongchang aan hun olympisch debuut toe in de shorttrack. Vooral Almey begon met grootse ambities aan de 1.500m: hij voelde zich in staat om de B-finale te rijden. Hij kwalificeerde zich met wat meeval voor de halve finale, maar kwam daarin ten val door een ongelukkig contact met de Amerikaan Krueger. Almey hield een barst in de pols en zes weken gips aan zijn val over, maar vooral een slecht gevoel: "Omdat ik voel dat ik in bloedvorm zit. Ik ben ontgoocheld dat ik mijn supporters, vrienden en familie de echte Jens niet kon tonen. En nu moet ik weer vier jaar wachten." Voor Pétré, eerder een sprinterstype, zaten zijn Winterspelen er al na de reeksen op. Hij ging neer na een duw van de Brit Treacey. (VH)

