Exclusief voor abonnees Almaci krijgt tweede uitdager, na Rzoska 10 september 2019

Er heeft zich toch nog een derde kandidaat aangemeld om het roer over te nemen bij Groen. Christophe Steyaert, ondervoorzitter van de partij in Brugge, daagt huidig nationaal voorzitster Meyrem Almaci en Vlaams Parlementslid Björn Rzoska uit. Brugs gemeenteraadslid Charlotte Storme is zijn 'running mate' en gaat voor het ondervoorzitterschap. Zaterdag zag het er nog naar uit dat de voorzittersverkiezing bij Groen zou uitdraaien op een tweestrijd. Het is nu aan de leden om de knoop door te hakken. Dat doen ze op 19 oktober op het Toekomstcongres van de partij. (SPK)