Alma (101), helft van het oudste koppel van Vlaanderen, overleden 17 januari 2020

Op 1 januari werd zij 101 jaar oud, haar man Noël 100. Maar woensdagochtend is Alma Dejonckere, de helft van wellicht het oudste koppel van Vlaanderen, overleden. Ze sukkelde al een tijdje met haar gezondheid. Eind december nog haalde het koppel uit Zwevegem deze krant, omdat de eeuwelingen allebei op dezelfde dag verjaarden. Na 82 jaar waren ze nog altijd even verliefd, klonk het toen. "Na het bal van de oud-strijders, waar we een paar walsjes placeerden, bracht ik Alma te voet naar huis", vertelde Noël Baert over hun eerste kus in 1937. "Het regende, ik weet nog dat ik per ongeluk haar mooie paraplu brak. Awel, onder die paraplu is de eerste kus gegeven! Ik ben altijd verliefd gebleven op mijn Alma." Op kerstavond had het er nog naar uitgezien dat ze toen haar laatste adem zou uitblazen. Geveld door de zoveelste trombose. Maar Alma, die sindsdien bijna geen woord kon zeggen, spartelde erdoor. Alsof ze het Noël zo graag gunde, dat hij samen met haar aan z'n zijde 100 werd. (JME)

