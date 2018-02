Allicht einde seizoen voor Rougeaux 07 februari 2018

De spelersbus reed tot in de buurt van de kleedkamer om Lucas Rougeaux mee te krijgen. De Fransman had in de slotfase in een poging om de bal naar doel te trappen fel tegen het been van Colley getrapt en daarbij de knie ernstig geblesseerd. Een eerste diagnose ging over een gescheurde kruisband, wat meteen het einde zou betekenen van het seizoen voor de onfortuinlijke rechtsachter.