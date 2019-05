Exclusief voor abonnees Alles wijst op 'Night of the Giants' BASKET AWARDS 22 mei 2019

Krijgt het knalseizoen van Antwerp Giants vanavond op de Basket Awards een extra bekroning? Het kan niet anders. Elf trofeeën en een Lifetime Achievement Award worden er uitgereikt. Net als bij de Champions League Awards begin mei zullen de Giants de grote slokop zijn. Ismaël Bako is de enige valabele kandidaat voor de trofee van Speler van het Jaar. Roel Moors mag zich opmaken voor een tweede coachestrofee, nadat hij eerder al was uitverkozen tot 'Beste coach' in de Champions League. Voor de MVP-trofee twee kandidaten, en ook hier weer twee Giants: Ismaël Bako en Paris Lee. (RBE)