Exclusief voor abonnees Alles wijst naar deze man, maar hard bewijs ontbreekt ZAAK-MADDIE MCCANN 05 juni 2020

Duitse speurders zijn ervan overtuigd dat deze man, de 43-jarige Christian Brückner, op 3 mei 2007 de Britse Maddie McCann (3) uit haar bed gelicht heeft in een vakantieappartement in het Portugese Praia de Luz. En dat hij het kind later ook vermoord heeft. Aan criminele ervaring heeft Brückner alvast geen gebrek. In 1994 werd hij als 17-jarige een eerste keer veroordeeld voor kindermisbruik en sindsdien ging het alleen maar bergaf. Alles samen zou hij zeventien feiten op z'n strafblad hebben staan. Eind 2019 kreeg hij nog 7 jaar cel voor de verkrachting van een 72-jarige vrouw in... Praia de Luz. "Alles aan deze man past in het plaatje van de zaak-Maddie McCann", zegt een Duitse profiler. "Zijn strafverleden, zijn seksuele driften en delicten, zijn verblijf in de omgeving..." Brückner woonde van 1995 tot 2007 op amper 3,2 kilometer van de plaats waar de peuter verdween. Het enige wat voorlopig nog ontbreekt, is hard bewijs. (CMG)

