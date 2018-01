Alles was in orde met ontplofte gebouw 00u00 0

Wat te doen?

Misschien is het goed de procedure nog eens uit te leggen aan de lezers, wat je te doen staat bij een gasgeur in je huis of appartement. Bij een sterke gasgeur ga je zo snel mogelijk naar buiten. Is de meterkraan binnen handbereik? Draai ze dan dicht. Op je vluchtweg laat je de deuren open en open alle ramen die je tegenkomt. Zo zal de concentratie aardgas heel snel afnemen. Dat is belangrijk, want aardgas ontvlamt enkel als de omgevingslucht 5 tot 15% aardgas bevat (boven de 15 % zit er dan weer te weinig zuurstof in de lucht). Gebruik geen elektrische schakelaars - de minste vonk bij het aan- of uitschakelen van elektrische apparaten, lampen en je gsm kan een vonk veroorzaken die het gas doet ontvlammen. Als je bij een buur een gasreuk waarneemt, bel dan niet aan, want ook dat kan vonken veroorzaken. Op een plaats waar je de gaslucht niet meer ruikt, kun je je gsm veilig gebruiken. Bel daar het noodnummer 0800 65 0 65 van het gasinterventieteam.

F. Willems

