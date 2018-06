Alles voor Nero'ke: 'Carmen' duwt Groen 30 juni 2018

'Carmen Waterslaeghers' duwt op 14 oktober de lijst van Groen in Keerbergen. En dat is vooral goed nieuws voor Nero'ke: actrice Loes Van den Heuvel (61) wil zich volop inzetten voor het dierenwelzijn. De actrice engageert zich met overgave. "Als dierenliefhebber, vrijwilliger in de plaatselijke opvangcentra en meter van tal van organisaties doe ik dit vooral voor de dieren. Met honden, paarden, geiten en een lama heb ik thuis zelf een kleine dierentuin. De mens moet er zich echt meer bewust van worden dat dieren medebewoners van onze planeet zijn, en dat ook zij een stem verdienen." Concrete ambities heeft Van den Heuvel niet. "Ik weet zelfs niet eens wat dat 'in de gemeenteraad zetelen' precies inhoudt. Veel vergaderen wellicht. Het zal niet verwonderen dat ik niet zo'n vergadermadam ben." (SPK)

HLN