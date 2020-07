Exclusief voor abonnees Alles om toeristen te lokken: Mechelen betaalt uw hotelnacht 04 juli 2020

Deze zomer kan u in Mechelen logeren op kosten van het stadsbestuur. Wie twee nachten boekt in één van de dertig deelnemende hotels of B&B's, krijgt er een derde nacht gratis bovenop. Op die manier wil de stad het toerisme, dat de afgelopen jaren sterk steeg in Mechelen, steunen. De bezettingsgraad in de hotels en B&B's ligt als gevolg van de coronacrisis op amper 10 à 15%, terwijl dat anders 70 à 80% zou zijn.