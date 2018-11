Alles of niks voor Charleroi 20 november 2018

00u00 0

In de FIBA Europe Cup speelt Charleroi vanavond een allesbeslissend sleutelduel bij Groningen. Winst brengt Charleroi kwalificatie op, verlies betekent uitschakeling. Een uitzege brengt Charleroi niet alleen naast de Noord-Nederlandse club, maar levert meteen ook een positief saldo op, wat doorslaggevend is in de eindstand, ongeacht het resultaat van Karsiyaka-Istanbul. (RBE)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN