Alles mag, niets moet Club Brugge 29 juni 2020

00u00 0

zomeruitgaven 2019 voor 1 juli: 3 miljoen euro

zomeruitgaven 2020: 1 miljoen euro

Alles mag, niets moet. 't Ligt niet in de aard van Club Brugge om stil te staan of achteruit te leunen, toch kan het sterk gewapende blauw-zwart in deze transferperiode de kat uit de boom kijken. Vertrekt Dennis en/of Diatta, dan wordt de geldbuidel ongetwijfeld opengetrokken. Zolang dat niet gebeurt, heeft de landskampioen in principe geen direct inzetbare versterkingen nodig. Wél speuren Mannaert en co non-stop naar opportuniteiten, zoals dat de voorbije seizoenen het geval was. De Bruggelingen doen het tot dusver vanzelfsprekend rustig aan: enkel voor Sobol werd een nieuwe huurvergoeding van 1 miljoen euro betaald, terwijl ook vorig seizoen rond deze tijd met Kossounou slechts één nieuwkomer op stage vertrok. (TTV)

