Alles loopt op wieltjes op Heely-kamp 27 februari 2019

Kent u de Heelys al? Dat zijn schoenen met een wieltje in de zool, waardoor je overal waar je maar wil, kan stappen en kan rollen. Voor het eerst wordt er in ons land ook een kamp georganiseerd en dat vindt in de krokusvakantie plaats in Kortenaken. "Heelys zijn niet zo eenvoudig als het lijkt", vertelt initiatiefnemer Lothar Grob. "Veel kinderen geven het dan ook snel op waardoor ouders achterblijven met hun dure aankoop. Op ons kamp kan je Heelys gebruiken en moet je de dure aankoop dus niet zelf doen. Na een volledige dag uitproberen, kan je nog kiezen om ze aan te kopen. Bovendien leren we alle tips en tricks die je met het speciale schoeisel kan uitvoeren. Dat testen we onder meer uit op een spectaculair hindernissenparcours."

