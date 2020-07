Exclusief voor abonnees Alles kapot 4 04 juli 2020

00u00 0

Nee, dit is geen tikfout. We hebben het wel degelijk over zaterdag 2 juli 1994 en niet zondag 3 juli. Het meest memorabele concert van Rage Against the Machine op TW is dat in Torhout. En dat heeft niet alleen met hun retestrakke, explosieve set te maken - die is een dag later nagenoeg identiek - maar vooral met de omstandigheden. Het is die dag bloody hot en wanneer RATM aantreedt, is al het water uitverkocht op het festival. Gelukkig is er wel nog genoeg bier, want de wei heeft nog een tweede mokerslag te verwerken: de Rode Duivels zijn zonet op het WK in Amerika uitgeschakeld door Duitsland (3-2). Een niet-gefloten penalty op Josip Weber heeft ons genekt... En dan komen Zack de la Rocha, Tom Morello, Timmy C en Brad Wilk op in Rode Duivel-shirts: Killing in the name of... Alles kapot. (DB)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen