Van 'nobody' tot steenrijke drugsdealer ... en terug: "De drank, de meisjes, de vip-feestjes. Alles is weer weg"

00u00 0 Benoit De Freine Majid E.F. (25), nog in het witte hemd waarmee hij gisteren ging werken voor een cateraar. Zijn gezicht toont hij niet - hij wil niks liever dan een nieuwe start nemen. De Krant Hij was een absolute nobody, maar lucratieve cocaïnedeals gaven Majid E.F. (25) in korte tijd een sterrenstatus. "De ene dag stond ik nog rekken te vullen voor 900 euro per maand, een paar weken later verbraste ik 2.000 euro per nacht." Maar hij werd gepakt, en staat nu weer precies waar hij vandaan kwam. Nergens.

Op z'n paspoort staat Majid E.F., maar in de Antwerpse drugsscène is hij beter bekend als Tyga. Hij is maar één van de vele dealers die wekelijks terechtstaan in Antwerpen. Samen met een handvol andere jonge twintigers werd hij vorige week veroordeeld tot 40 maanden cel en een hoge geldboete. Hij gaat, zoals de rest wellicht ook, in beroep. Maar intussen wil hij wél schoon schip maken. Gisteren stond hij in een keurig wit hemd de catering te verzorgen in een zaak. "Het verdient tien keer minder dan cocaïnedeals, maar het is mijn manier om straks aan de rechter een tweede kans te vragen."

Majid had nog niet veel van zijn leven gemaakt toen hij een jaar of twee geleden met wat vrienden rondhing in de Antwerpse dancings. Zijn studies kantoor-verkoop had hij nooit afgewerkt en een hartziekte, waardoor hij een defibrillator ingeplant kreeg, weerhield hem ervan om zwaar werk te doen. Het werd een halftijdse job in een supermarkt, voor 900 euro per maand. Geen toekomst om jaloers op te zijn.

"En daar stond ik dan, in de La Rocca in Lier. Ineens sprak een drugsdealer me aan", vertelt Majid.

