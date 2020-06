Exclusief voor abonnees Alles is op Carl Devos | Politiek analist 13 juni 2020

Vandaag zijn we precies tien jaar na de historische verkiezingen van 13 juni 2010. In 2010 trilde de Wetstraat uit haar voegen door een politieke aardverschuiving: voor het eerst werd N-VA de grootste partij van Vlaanderen en België. Dat legde de Belgische politiek in een andere plooi. Na die verkiezingen vestigden we het wereldrecord regeringsvorming, 541 dagen. Als we rekenen vanaf de val van de regering-Michel, in december 2018, hebben we dat record van tijd zonder volwaardige regering gebroken. Er is werkelijk niemand meer die nog beweert dat de regering-Wilmès een echte is.

