Alles is liefde

In een knip was ze weg, Julie (31), en ze nam Bo, het ongeboren kindje in haar buik, mee. Stefaan Degand (39) en Mila (3) bleven achter. Een acute bacteriële hersenvliesontsteking. "In twee uur tijd was ik ze kwijt", zei de acteur in een aangrijpend interview in 'De Zevende Dag'. "Ik zie het niet als een onrechtvaardigheid, maar als het noodlot dat mij is overvallen. Onvoorzien, heel snel. Geen afscheid, niks, spijtig. In acht maanden tijd heb ik mijn moeder en mijn vrouw verloren, de twee belangrijkste vrouwen in mijn leven. Twee afscheidsredes geschreven. Nu mag het stoppen."

