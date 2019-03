Alles gestolen van auto, tot het stuur toe... op beveiligde parking luchthaven 14 maart 2019

De auto van een Nederlands koppel is tijdens hun vier dagen durende vakantie volledig gestript op een beveiligde parkeerplaats bij de luchthaven van Charleroi. Zelfs de koplampen, het stuur en de stoelen waren weg. Van de klantendienst van de parking kwam er geen hulp, klaagt het koppel. "Ik kreeg te horen dat mijn auto er op eigen risico stond. Dat staat ook zo in de kleine lettertjes. Belachelijk, is dat een beveiligde parking?" In 2016 waren er ook al klachten over diefstallen op de beveiligde parking. De Nederlandse slachtoffers kregen de schade wel vergoed door de verzekering.