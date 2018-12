Alles behalve koud HET WEER 17 december 2018

Tijdens de ochtend zal de regen ons land verlaten richting Duitsland. Daarna blijft het droog en komt de zon er ook door, eerst aan zee en later in het binnenland. De maxima komen uit op 7 graden, en op sommige plekken wordt het nog zachter, tot 8 of zelfs 9 graden. De wind waait matig en komt uit het westen tot het zuidwesten.

