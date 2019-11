Exclusief voor abonnees Allerzielen Onze opinie 02 november 2019

Allerzielen is het vandaag. God hebbe de hare. Zij was gelovig, al was net als haar lichaam ook haar geloof broos en wankel geworden in de jaren voor haar dood. Wie de zijne heeft, weet ik niet. God niet alleszins. Op het eind geloofde hij in bijna niets of niemand meer, ook niet in het leven zelf. Terwijl zij zich eraan vastklampte tot haar laatste ademstoot, had hij het al losgelaten lang voor hij zelfs maar kortademig werd. Verlangen deed hij alleen nog naar niets meer moeten, niets meer denken, niets meer zeggen, niets meer zijn, naar alles voltooid, voltooid verleden tijd. Vergeefs had hij geprobeerd om er op eigen kracht uit te stappen, maar aan die kracht ontbrak het hem. Met een rollator raak je nergens en met de jaren boet de geest aan vindingrijkheid in. Maar zonder het wettelijke recht op een zachte, schone dood was hij naar eigen zeggen een brutale, lelijke dood gestorven. Gelukkig werd hem euthanasie gegund omwille van psychisch lijden, ondraaglijk en onomkeerbaar. Hij was er de artsen en de wet dankbaar om. Terecht, ook al bestaat het gevaar op misbruik en is die wet toe aan een serene evaluatie, mogelijk een correctie. Maar hem schrappen zou onbeschaafd en inhumaan zijn.

