Allerlaatste Audi A1 rolt van band in Brussel 02 augustus 2018

00u00 0

In de Brusselse fabriek van Audi is de laatste wagen van het compacte model A1 van de band gerold. De nieuwe eigenares kreeg de sleutels in de fabriek overhandigd door algemeen directeur Patrick Danau. Audi Brussels bouwde sinds 2010 ruim 909.000 stuks van de A1. In de bijna 70-jarige geschiedenis van de productiesite in Vorst was de Audi A1 het eerste model dat exclusief hier werd gebouwd. De grootste afzetmarkten van de Audi A1 waren Duitsland, Groot-Brittannië en Ierland, Frankrijk, Italië en Spanje. België staat met meer dan 30.000 A1's op de achtste plaats in de ranking wereldwijd. De productie verhuist nu naar het Spaanse Martorell. In Vorst wordt intussen alles klaargezet om te starten met de productie van de eerste volledig elektrische wagen van Audi. De 'e-tron' maakt zijn debuut in de herfst.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN