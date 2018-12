Allergisch voor noten? Reinig zelf je vliegtuigstoel 04 december 2018

Passagiers van American Airlines die met een notenallergie kampen, kunnen vanaf deze maand vroeger instappen om zelf hun stoel en klaptafeltje te reinigen. Hoewel de luchtvaartmaatschappij al lang geen noten meer aan boord heeft, is ze "niet in staat een notenvrije cabine te garanderen". Passagiers van eerdere vluchten kunnen immers allergenen aan boord gebracht hebben. Eerder zette ook Delta Airlines z'n reizigers al zelf aan het poetsen. Sindsdien zag de maatschappij het aantal klanten met een notenallergie aanzienlijk toenemen. Bij Brussels Airlines zijn er niet meteen plannen in die richting. "We merken wel dat het aantal aanvragen voor aangepaste maaltijden aan boord toeneemt. Toch blijven die beperkt tot 3 à 5% van het totaal. En daar hoort ook alles wat halal of koosjer is bij", klinkt het. "Niettemin bekijken we met onze cateraar hoe we het gebruik van noten kunnen beperken." (LB)

