Allergisch aan wespensteek? Nieuwe behandeling duurt maar 2,5 uur 02 augustus 2018

Wie allergisch is aan wespensteken, kan zich voortaan een stuk sneller laten behandelen in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen (UZA). In 2,5 uur tijd wordt een grote hoeveelheid wespengif ingespoten als immuuntherapie. Tot nu gebeurde dit in lagere dosissen verspreid over enkele dagen ziekenhuisopname, of over twee à drie maanden met wekelijkse terugkommomenten. "De behandeling zelf bestond al", zegt professor Didier Ebo. "Daarmee kunnen we het risico op een nieuwe allergische reactie bij een volgende steek doen slinken naar 1 op 100. Zonder behandeling is dat risico fiftyfifty. Nieuw is dat we voortaan een grote hoeveelheid in één keer toedienen. In het buitenland wordt dit al langer gedaan. Het is goedkoper en even veilig."

