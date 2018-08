Allergievrije Cornetto 11 augustus 2018

Nu haast de halve mensheid aan één of andere allergie lijdt, lijkt de nieuwe Vegan Cornetto (Ola) als geroepen te komen. Niet alleen is het hoorntje - gemaakt met onder meer maïsmeel - uitermate geschikt voor wie last heeft van glutenintolerantie, ook het soja-ijs zelf mag weggehapt worden door de lactose-intolerante zoetebekjes. En het beste nieuws: aan smaak wordt geenszins ingeboet. Deze allergievrije proeft haast identiek aan de gewone versie, met haast evenveel calorieën bovendien. Het minder goede nieuws? Eén stevig verschil zal wel opgemerkt worden, door de portemonnee van de allergielijders. Een Vegan Cornetto valt dubbel zo duur uit als de gewone Cornetto Classico. Met 3,19 euro voor vier Vegan Cornetto's (van 90 ml elk) betaalden we bij Delhaize haast evenveel als de 3,29 euro voor acht gewone Cornetto Classico's. (StV)

