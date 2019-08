Exclusief voor abonnees Allereerste goal Bryan Limbombe RC GENK - RWDM 1-1 14 augustus 2019

Genk oefende gisteren achter gesloten deuren tegen RWDM. Mazzu liet zijn wisselspelers opdraven. RWDM klom voor rust op voorsprong. Invaller Bryan Limbombe (18), de jongere broer van Stallone en Anthony, maakte gelijk. Zijn allereerste doelpunt bij de grote jongens. Mazzu was tevreden met de inzet van zijn spelers. "Deze oefenmatch was een stuk beter dan onze vorige twee. We hamerden erop dat we meer overgave wilden zien en dat was zowel op training als in deze oefenpot het geval." (SJH)