Exclusief voor abonnees Allereerste gele trui, in zijn Woluwe 29 juni 2019

"Zelfde verhaal als Van Looy in 1962"

Tonny Strouken: "Voor de ploegentijdrit hadden Merckx en z'n ploegmaten formidabel warmgereden. Ze kwamen helemaal bezweet naar de start. Ik hoorde Eddy zeggen tegen zijn ploegmaats: 'Vandaag is het 'en fort' rijden, hé.' Hij spoorde zijn ploegmaats aan om à bloc te rijden. Het was een beetje hetzelfde verhaal als in 1962 met Rik Van Looy. Hij werd voor eigen volk in Herentals verslagen door Darrigade, na de middag kwam de revanche er van Faema in de ploegentijdrit. In 1969 was het net zo. Eddy veroverde in Woluwe zijn eerste van in totaal 111 gele truien."

