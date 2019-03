Exclusief voor abonnees Allereerste echte wielerkoers ter wereld: Veurne-Adinkerke, 10 km lang 27 maart 2019

Met zijn parcours van goed 10 km kan je het bezwaarlijk een Parijs-Roubaix of Ronde van Vlaanderen noemen, maar de 'Concours Vélocipédique' van Veurne in 1869 was wél de allereerste echte wielerkoers ter wereld. Precies 150 jaar geleden was de wedstrijd Veurne-Adinkerke-Veurne de eerste intergemeentelijke wedstrijd, zo ontdekte sportpoliticoloog Pascal Delheye (UGent). "We dachten altijd dat de wedstrijd tussen Parijs en Rouen, in november 1869, de eerste was." Winnaar van de Veurnse wedstrijd was overigens ene Justin Vandermeeren, een schoenmaker uit Alveringem. (GUS)