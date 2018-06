Allemaal supporteren voor Luka-koe en 'het werk is voor 90% gedaan' 07 juni 2018

Je nog eens 'zo fris als een konijn op de plein' voelen bij het kijken naar een Duivelsmatch op groot scherm? Of monkelen met de uitspraak van ex-bondscoach Georges Leekens 'dat het werk voor 90% af is'? Dankzij Tiki Taka, een nieuw Gents kledingmerk van twee vrienden en Rode Duivelsfans kan het. Zij komen met een reeks ludieke T-shirts voor fans van de nationale ploeg. "We hebben enkele visueel leuke woordspelingen bedacht en zelf ontworpen ook: No Radja No Glory of Luka-koe bijvoorbeeld", zegt Pieter-Jan (30). "Ook wilden we een aantal historische uitspraken van bondscoaches op T-shirts zetten. Natuurlijk zou het geweldig zijn mocht een Rode Duivel of Karl Vannieuwkerke onze shirts dragen." De shirts kunnen besteld worden via www.tikitaka.be. De levertijd bedraagt één week. (DJG/BBO)

