Allemaal oké 28 Jitske Van de Veire 26 december 2019

Jitske Van de Veire (26) had dit jaar geen duur marketingbureau, geen uitgekiende pr nodig om haar boodschap de wereld in te sturen. Alleen haar eigen lijf en een flinke portie lef volstonden. Eerst nog met een zekere schroom, erna steeds overtuigder postte ze foto's van haar imperfecte lichaam op Instagram. Vetrolletje? Cellulitis? Hangborst? Een naar klassieke schoonheidsnormen te dikke bilpartij? Allemaal oké voor Jitske. Zo oké zelfs dat er vorige week een tattoo aan te pas kwam: op haar dijen pronkt vanaf nu een letterlijk stukje sinaasappelhuid. Nee, we hoeven niet allemaal aan de tattoo's. Maar wat we wél elke vrouw toewensen: een innerlijke Jitske Van de Veire. Die genadige stem die je toespreekt, als je weer eens voor de spiegel staat en een huidplooi te veel telt. Dat engeltje op je schouder dat minzame woordjes fluistert, als straks in januari de laatste kroketjes verteerd zijn en de knoop van je pantalon blijkt te spannen. 'Allemaal oké.'

