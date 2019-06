Exclusief voor abonnees Allemaal een drinkbus 28 juni 2019

00u00 0

Een stralende zon, temperaturen van om en bij de 26 graden en weinig beschutting: niet te verwonderen dat Rock Werchter een hittegolfplan uitrolde. Met een primeurtje: bezoekers mogen voor de eerste keer een drinkbus meenemen die ze aan de waterfonteintjes bij de toiletten gratis kunnen vullen. Een idee dat gretig aftrek vond bij de zwetende muziekliefhebbers. En vergeet die ijzeren drinkbus van op Chirokamp, hippe flesjes in alle vormen en maten werden bovengehaald en op tijd en stond bijgevuld. Wie het dan nog te warm had, vond verkoeling bij de watervernevelaars op het terrein of bij de teams die zonnecrème uitdeelden.