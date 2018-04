Allemaal burger Onze opinie 25 april 2018

Het is nu officieel: in de stad van de nationale voorzitter van sp.a presenteert de sp.a zich op 14 oktober niet als sp.a aan de kiezer, maar als Stadslijst. De lijsttrekker in Oostende is een okselfrisse nieuwlichter die luistert naar de naam Johan Vande Lanotte. U zou hem kunnen kennen van zijn 30 jaar oude topcarrière bij de sp.a. Naast 25 socialisten telt de lijst 15 'stadsmakers'. Er zijn vast valabele argumenten om ter zee en te land de deuren open te zwaaien voor 'kleurloze' verruimers: op lokaal niveau zijn er tegenwoordig aantrekkelijker manieren om als burger te participeren dan partij te moeten kiezen in een politiek debat dat met de dag meer op een boksmatch lijkt. Maar laten we elkaar ook geen 'Jogan' noemen. Mocht sp.a vandaag blinken van zelfvertrouwen, dan heette zijn Stadslijst geen Stadslijst maar sp.a. Onze redactie heeft de voorbije weken eens streepjes gezet. Bij alle klassieke partijen zien we tegenover vorige verkiezingen een lichte stijging van het aantal lijsten waar de nationale etiketten CD&V, Open Vld of sp.a zijn overplakt door dingen als 'Samen' of 'Stadslijst'. Bij de socialisten blijkt die stijging net wat groter.

