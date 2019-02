Alleenstaande vrouw en dertien katten komen om bij chaletbrand 18 februari 2019

In het Vlaams-Brabantse Houwaart (Tielt-Winge) is zaterdagnacht een 50-jarige vrouw om het leven gekomen bij een brand. Om een nog onbekende reden ontstond in de houten chalet van Brigitte B. om 0.40 uur brand. Buren probeerden nog de chalet binnen te dringen om de vrouw te redden, maar de hitte was te fel. Toen de brandweer aankwam, stond de woning al in lichterlaaie. Het lichaam van Brigitte B. werd gevonden aan de voordeur. Wellicht had ze geprobeerd om nog naar buiten te raken. In de brand lieten ook dertien katten van de alleenstaande dame het leven. (KBG)