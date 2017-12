Alleen Stuyven koerst nóg minder 00u00 0

Wout van Aert even buiten beschouwing gelaten - die heeft nog andere katjes te geselen in januari en februari -, zal van de Belgische speerpunten voor het klassieke voorjaar enkel Jasper Stuyven nóg minder koersen dan Tiesj Benoot in de rechtstreekse aanloop naar het Vlaamse openingsweekend. Als alles volgens plan verloopt, verschijnt Stuyven op 24 februari met slechts zeven koersdagen aan de start van de Omloop. Dat is bijna de helft minder dan 'kilometervreter' Jens Keukeleire. Van Avermaet en Gilbert komen allebei aan elf. (JDK)

