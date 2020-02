Exclusief voor abonnees Alleen Ronaldo doet beter dan Haaland Hoeveel scoorden zíj op hun 19 jaar en 214 dagen?... 20 februari 2020

00u00 0

10 goals al in zijn eerste seizoen Champions League. Erling Haaland is nog een tiener, maar al de nieuwste sensatie in het Europese voetbal. Dat belooft. Hoe ver stonden andere huidige en gewezen topspitsen toen zij exact zo oud waren als de Noor, namelijk 19 jaar en 214 dagen?

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis