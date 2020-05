Exclusief voor abonnees Alleen op de kamer 29 mei 2020

00u00 0

Margot Cloet van koepelorganisatie Zorgnet-Icuro heeft het in de krant van donderdag al over 'de tweede golf', maar de bewoners van woonzorgcentra zitten helaas nog in de eerste golf. Mijn vader is 87 en er wordt heel goed voor hem gezorgd in het wzc. Maar op 11 maart is de quarantaine daar begonnen. Dat wil zeggen dat hij vandaag aan zijn 78ste dag in eenzaamheid toe is. Wij hebben geen contact omdat mijn vader hardhorig is en niet kan bellen of videobellen. Wij schrijven zelf veel brieven, maar deze vorm van communicatie is eenzijdig en hij wil ook wel eens zijn hart luchten. Twee keer is er al iemand naar de babbelbox geweest voor telkens een kwartier en dat was steeds een heel emotioneel moment. Mijn vader is nog heel mobiel, maar de meeste tijd zit hij alleen op zijn kamer. Wanneer worden de maatregelen voor deze mensen versoepeld? Dit is intussen echt dringend geworden, maar er wordt zelfs helemaal niet meer over gepraat sinds de blunder van de regering over het bezoek aan rusthuizen. Ik vraag jullie met aandrang om deze groep niet te vergeten.

C. Vanbesien, een bezorgde dochter

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen