Exclusief voor abonnees Alleen op bezoek? Dan trek je andere huisgenoten ook in nieuwe bubbel 09 mei 2020

00u00 0

De regels rond het beperkt bezoek vanaf zondag, zijn verduidelijkt in een ministrieel besluit. Wie alleen op bezoek gaat, verbindt ook zijn huisgenoten tot de nieuw gevormde 'groep'. Concreet: elk huishouden (personen die onder hetzelfde dak wonen) mag, ongeacht de grootte, thuis tot vier, steeds dezelfde, personen ontvangen. Wanneer iemand op bezoek gaat bij een ander gezin, verbindt hij of zij meteen zijn volledige huishouden. Ook indien die persoon alleen op bezoek geweest is. "De leden van de nieuwe op die manier gevormde 'groep' mogen thuis geen andere personen ontvangen, noch door andere personen ontvangen worden", zo valt te lezen. Viroloog Steven Van Gucht raadt dan ook af om af te spreken met vier mensen uit verschillende huishoudens. "Spreek af met de leden van één ander gezin of huishouden."

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen