Alleen nog holebi's in gemeenteraad Palm Springs 00u00 0

Het Amerikaanse stadje Palm Springs, in de staat Californië, kan uitpakken met een opmerkelijke primeur. Het is de eerste stad ter wereld met een gemeenteraad waar niemand hetero is. Drie leden van de raad, onder wie ook burgemeester Roy Moon, waren al homo. Bij de recente vervanging van de twee andere raadsleden zijn de transgender Lisa Middleton en de biseksuele Christy Holstege verkozen. Palm Springs is al een tijdje in trek als woonplaats bij holebi's. Het gemeentebestuur schat dat zowat de helft van de bevolking andersgeaard is. Onder hen ook twee voorgangers van de huidige burgemeester. (YDS)