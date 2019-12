Exclusief voor abonnees Alleen maar ruzie tijdens 'FIFA' 59 Wouter en Matias Huyghe 21 december 2019

00u00 0

Twaalf telefoontjes had Matias Huyghe (16) eerder dit jaar van zijn broer Wouter (19) gemist. Omdat Wouter wilde weten of hij die avond eten voor zijn jongere broer moest klaarmaken. En omdat mama vroeger ook zo vaak belde - ooit eens 69 keer na elkaar. De twee broers zijn sinds anderhalf jaar op elkaar aangewezen, nadat hun ouders omkwamen bij een verkeersongeval in Portugal. Plots. Eén vrachtwagen. Eén klap. Twee levens weg. Twee andere levens compleet ondersteboven. Maar Wouter besliste meteen dat hij de voogdij van zijn broertje op zich wilde nemen. En dat doet hij goed. Dat doen zij goed. Terwijl ze vroeger nog ruziemaakten om de kleinste dingen, doen ze dat nu niet meer, zeggen ze zelf. "Behalve als we een spelletje 'FIFA' spelen." Dan ben je goed bezig. (BHL)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis