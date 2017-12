Alleen kroon ontbreekt nog 13 Kevin De Bruyne 00u00 0

De koning mist enkel nog zijn kroon. Sinds Kevin De Bruyne (26) in 2015 naar Manchester verhuisde, overkomen hem alleen maar goeie dingen. Hij leeft er zijn droom. 2017 kon op persoonlijk vlak niet beter voor 'King Kev'. Met voorsprong zijn hoogtepunt: zijn sprookjeshuwelijk met zijn Michèle in de zomer en zoontje Mason Milian als het schattige bruidskindje. 2018 kan zowaar nog beter worden. Met Manchester City viert hij straks zo goed als zeker zijn eerste landstitel, hij droomt van een eerste Champions Leaguefinale, hij hoopt in Rusland wereldkampioen te worden met de Rode Duivels en als hij zo blijft presteren, is hij ook podiumkandidaat voor de Ballon d'Or en een trofee van Speler van het Jaar. Vooral op die kampioensschaal heeft hij zijn zinnen gezet. "Ik voel me hier gewoon goed", zegt hij. "Pas het laatste half jaar is het echt rustig geworden. Alles is nu tot in de puntjes geregeld en daarom loopt alles op wieltjes." Graag zet hij volgend jaar een kroon op zijn werk en zijn hoofd. (KTH)

