Alleen koude kan solden nóg beter maken

Het eerste weekend van de wintersolden was een succes. Dat zegt het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) op basis van een rondvraag bij 288 kleding- en schoenenwinkels. Hun omzet ligt 4% hoger dan tijdens het eerste weekend van de wintersolden in 2018. "Een opsteker, zeker na een enorm tegenvallend najaar", zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. Door het uitzonderlijk warme herfstweer viel dat najaar voor een groot deel in het water voor de modedetailhandel. Toch houdt het NSZ ook nu nog een slag om de arm. "We blijven voorzichtig. Een eerste soldenweekend in de kerstvakantie staat sowieso garant voor het nodige succes. Vraag is nu of dat aanhoudt. Daarvoor zou het een aantal dagen op rij écht koud moeten zijn", klinkt het.

