Alleen kleine tube zonnecrème welkom op wei 26 juni 2018

Wie de komende weken naar een festival gaat, neemt best geen grote tube zonnecrème mee. Die wordt toch maar in beslag genomen. Je mag maar 100 milliliter mee op de wei nemen, meldt VTM Nieuws. De maatregel geldt al sinds de invoering van terreurniveau drie. Nu het dreigingsniveau gezakt is, mogen organisatoren hem wél aanhouden in overleg met de lokale politie. Werchter en Tomorrowland vermelden het duidelijk op hun website. "Wij kunnen niet voor iedereen zonnecrème voorzien", waarschuwt Ine Tassignon van Rode Kruis Vlaanderen. "Op de Rock Werchters van deze wereld is dat niet haalbaar."