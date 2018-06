Alleen keepers Casillas en Cech jonger aan 60 interlands 22 juni 2018

Thibaut Courtois zal zaterdag 26 jaar, 1 maand en 13 dagen oud zijn op het moment dat hij zijn 60ste interland speelt. Er zijn slechts twee doelmannen die dat op jongere leeftijd voor mekaar kregen en aan meer dan 100 wedstrijden voor hun land geraakten. Hun naam begint ook met een 'C': Iker Casillas en Petr Cech. In hun zog volgt een plejade aan topkeepers. Aan hen kan Courtois een voorbeeld nemen op weg naar zijn 'century', al scoort hij al hoog op stats als tegengoals en clean sheets. Courtois is niet de jongste Duivel die aan 60 caps geraakt. Lukaku en Hazard gaan hem voor. (GLA)