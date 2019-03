Alleen Italië deed al beter 11 maart 2019

Kwantitatief scoorden de Belgen goed in Toscane met vier plaatsen in de top tien. Daarmee deden ze beter dan in 2017 en 2018 met eerst Van Avermaet (tweede), Wellens (derde) en Benoot (achtste) en nadien Benoot (eerste), Van Aert (derde) en Serry (negende) in de top tien. Alleen Italië kwam één keer straffer voor de dag. In 2012 posteerde het gastland vijf renners bij de eerste tien: Oscar Gatto (derde), Alessandro Ballan (vierde), Francesco Reda (zevende), Elia Favilli (achtste) en Francesco Ginanni (negende). (GLA)