Alleen in Tsjechië nog moeilijker om personeel te vinden 19 juni 2018

Van elke honderd jobs in ons land waren er tijdens de eerste drie maanden van het jaar 3,5 vacant. In de bouw en industrie zijn dat er 3 op 100, in de dienstensector zelfs 5,1. Nergens in de eurozone hebben werkgevers het zo moeilijk om hun openstaande posities in te vullen, blijkt uit cijfers van Eurostat. Alleen in Tsjechië ligt de vacaturegraad hoger dan bij ons. Daar zijn er op honderd banen 4,8 vacant. Het gemiddelde van de eurozone bedraagt 2,1%, dat van de Europese Unie 2,2%.