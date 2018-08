Alleen in Duitsland en Denemarken is stroom nog duurder 09 augustus 2018

00u00 0

Van alle Europeanen betalen enkel de Duitsers en Denen nog meer voor hun stroom dan wij. In de tweede helft van 2017 bedroeg de gemiddelde elektriciteitsprijs voor de huishoudens in ons land 0,29 euro per kilowattuur (kWh), wat een gezin met een gemiddeld verbruik van 3.500 kWh een rekening van zo'n 1.000 euro per jaar oplevert. In Duitsland en Denemarken lag die kost met 0,30 euro/kWh (iets) hoger. Naast de eigenlijke stroomprijs maken ook de transport- en distributiekosten, taksen en het btw-tarief van 21% deel uit van de prijs. Volgens de Vlaamse energieregulator VREG is ons hoge tarief te verklaren door subsidies en vergoedingen voor groene stroom. In Frankrijk (0,18 eur/kWh), Nederland (0,16 eur/kWh), Luxemburg (0,16 eur/kWh) en het Verenigd Koninkrijk (0,19 eur/kWh) betaalde men minder dan het Europees gemiddelde van 0,22 euro/kWh. De goedkoopste is Oekraïne: 0,04 euro/kWh. (SPK)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN