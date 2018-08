Alleen in 1979 betere start na promotie 20 augustus 2018

In de lente zette Cercle Brugge voor de zesde keer in zijn bestaan de stap naar de hoogste klasse. Met 8 op 12 beleeft groen-zwart zijn op een na beste start na promotie. Alleen in het seizoen 1979-1980 begon het beter. (GLA)

