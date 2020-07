Exclusief voor abonnees Alleen gelaten column. Camps 03 juli 2020

00u00 0

Tegen alle verwachtingen in heeft de BMA het doodvonnis uitgesproken over Waasland-Beveren: degradatie, zonder pardon de kelder van 1B in. Ex cathedra. Het is een uitspraak die geen rust brengt in de Pro League. De Waaslanders zijn definitief uitgeteld. De club werd alleen gelaten in de strijd om het behoud. De operatie 'Propere Handen' heeft Waasland-Beveren veel sympathie gekost. Nog steeds is het verdict niet gevallen over matchfixing, maar de onuitgesproken morele verwerpelijkheid werd toch gesanctioneerd. Waasland-Beveren had geen medestanders meer in de bestuursorganen. Dat blijkt ook uit het vonnis van Mededingingsautoriteit BMA. Alle verzachtende omstandigheden verdwenen in het vergeetputje. Ik weet niet of dat een zegetocht van de rechtvaardigheid is. Zeker is dat het eindeloze getreuzel met het corruptiedossier al veel te lang heeft geduurd. Dit is een rechtsgang voor ontwikkelingslanden. In een eervolle competitie passeren dit soort wantoestanden niet. De Pro League blijft een bedreiging voor het rechtsgevoel van deze sportnatie. In de vorige eeuw was Beveren bij vlagen de verrassing van de Belgische competitie. Het speelde bijna kunstvoetbal in de regie van maestro Heinz Schönberger op het middenveld. Het was een familieclub die het hele dorpsleven beroerde. Stadion De Freethiel had een magische klank. Later werd het weer sterven en stribbelen. De laatste jaren werd vooral degradatievoetbal gespeeld

op een kerkhof voor trainers. De echte professionalisering van de club heeft zich nooit doorgezet. Sponsors en bestuur opereerden in een incestueus klimaat. Tot ernstige gesprekken over een fusie met Lokeren is het niet gekomen, terwijl daar een van de beste overlevingskansen lag. Territoriale gevoeligheid stond samenwerking in de weg. Toch maar liever één haan op de mesthoop.

We hebben ooit veel plezier beleefd aan Beveren. Het voetbal degradeert mee.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen