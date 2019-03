Alleen fiets biedt weerwerk tegen Koning Auto 22 maart 2019

00u00 0

De auto blijft koning wanneer we naar het werk pendelen, ook al zijn de files de laatste jaren explosief toegenomen. Dat tonen de resultaten van een driejaarlijkse enquête door de FOD Mobiliteit, afgenomen bij 4.000 werkgevers. Het aandeel van de Vlamingen die zweren bij hun auto blijft al sinds 2005 vrijwel stabiel op 7 op de 10. Bedrijven die buiten de steden gevestigd zijn, zagen zelfs een lichte stijging in het aantal wagens op de parking. Maar ook binnen de stadsgrenzen blijft de auto goed voor ruim de helft van het woon-werkverkeer. Eén van de oorzaken is de toename van het aantal salariswagens: +54% in 10 jaar tijd. Alleen de fiets kan de wagen min of meer beconcurreren, met een aandeel dat sinds 2005 gestegen is van 12,3% tot 17%. Carpoolen (2,6%) heeft dan weer afgedaan, net als met de motorfiets (1,2%) of te voet (1,7%) naar het werk gaan. Ook de trein (5,2%) slaagt er amper in ons te overtuigen de auto aan de kant te laten staan. Metro, tram en bus (3,7%) doen het zelfs nog minder goed.

