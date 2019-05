Exclusief voor abonnees Alleen Duitsers en Denen betalen nog meer voor stroom 22 mei 2019

In Europa betalen alleen Deense en Duitse gezinnen nog meer voor elektriciteit dan wij. Dat blijkt uit cijfers van het Eurostat over de tweede helft van vorig jaar. De gemiddelde stroomprijs in de EU is 21,1 euro per 100 kWh. De Denen betalen 31,2 euro, de Duitsers 30 euro en de Belgen 29,4 euro. Het goedkoopst is stroom in Bulgarije (10,1 euro), Litouwen (11 euro) en Hongarije (11,2 euro). Voor gas zit België met 6,3 euro per 100 kWh in de middenmoot. De gemiddelde prijs bedroeg in de tweede helft van vorig jaar 6,7 euro.

