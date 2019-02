Alleen De Brul en Van Meir straffer dan Bronn 7 competitiegoals als centrale verdediger 23 februari 2019

Dylan Bronn (AA Gent) weet ook als centrale verdediger de goal staan: hij maakte tegen Standard al zijn zevende competitiedoelpunt (hij scoorde er ook eentje in de beker). Niet evident in een seizoen waarin hij tien wedstrijden niet in de kern zat. Met zeven goals in 1.367 minuten (elke 195 minuten raak) haalt Bronn een hoger rendement dan Club-spits Wesley, die tot nu toe negen keer scoorde in 1.920 minuten (elke 213 minuten raak). Ook in de historie van de Belgische competitie laat Bronn zich als centrale verdediger met zeven goals na 27 speeldagen opmerken: alleen Eric Van Meir en Tjorven De Brul deden in de voorbije 25 jaar straffer. In het seizoen 1996-1997 trof Van Meir als centrale verdediger in het kampioenenjaar van Lierse in totaal liefst 16 keer raak. Tegen Zulte Waregem zal Bronn zijn doelpuntentotaal niet verder opkrikken. In het slot van de wedstrijd incasseerde hij zijn vijfde gele kaart na een reactie op een knie van Marin in de rug van Odjidja. Bronn: "Helemaal mijn fout. Ik had niet mogen reageren. Maar ik was echt gechoqueerd." Rosted, die dan terugkeert uit schorsing, kan zijn plaats innemen. (GLA/BF/RN)

